Ксения Собчак рассказала, кто победил в драке между Константином Богомоловым и Максимом Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак дала интервью рэперу Алишеру Моргенштерну* (признан иноагентом на территории РФ). Во время беседы знаменитость высказалась о драке между бывшим мужем Максимом Виторганом и нынешним супругом Константином Богомоловым.

Так, Собчак считает, что никто из мужчин не вышел из сложившейся ситуации победителем, передает Газета.Ru. Она осудила их за драку и заявила, что сила проявляется в решении разного рода вопросов на словах.

«Физическое насилие — всегда слабость. Считаю, что сила — в умении драться без кулаков. Это причем касается всего чего угодно — от международных геополитических ситуаций до выяснения личных отношений», — рассказала Ксения.

Также телеведущая призналась, что Богомолов и Виторган дрались за ее любовь. Сама же Собчак по-прежнему любит Константина и искренне восхищается его режиссерским талантом. При этом о Виторгане Ксения тоже хорошего мнения. Журналистка рада тому, что ей удалось сохранить хорошие отношения с отцом своего ребенка Платона.

Ранее Собчак взяла интервью у рэпера Моргенштерна* спустя 2 года в ОАЭ. Из-за предыдущей беседы, как считает рэпер, у него возникли проблемы на родине.

*признан иноагентом на территории РФ