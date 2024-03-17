«Хотела прочувствовать каждое мгновение»: Виктория Боня рассказала, как ее дочь появилась на свет

17 марта дочь телеведущей и модели Виктории Бони Анджелина отмечает день рождения. Девочке исполнилось 12 лет. В своем личном блоге знаменитость публично обратилась к дочери и поздравила ее.

В посте, посвященном дочери, Виктория Боня вспомнила, как Анджелина появилась на свет.

«Ровно 12 лет назад я с легкостью, без боли, самостоятельно родила Анджелину. Для меня было очень важно сделать это без эпидуральной анестезии, я хотела прочувствовать каждое мгновение этого божественного процесса!» — поделилась телеведущая.

Знаменитость отметила, что в тот момент с ней рядом был бывший возлюбленный, ирландский миллиардер Алекс Смерфит, который является отцом ее дочери.

«Алекс был рядом все время и смело поддерживал меня своим присутствием. Хотя я не рекомендую настаивать, чтобы мужья присутствовали при этом деле, но Алекс держался мужественно и первым взял Энджика на ручки», — рассказала Виктория Боня.

Модель призналась, что у ее дочери сильная связь с отцом. Однако сама Виктория Боня уже более полугода не видела Анджелину, поскольку не успела продлить свой вид на жительство в Монако, когда улетела на операцию в Америке в августе.

«Сегодня Энджи отмечает 12-летие, и впервые за эти 12 лет меня нет рядом на ее день рождения. Я не смогла прилететь из-за долгого ожидания визы. Я знаю, как ей важно, чтобы я была рядом. Но в моем сердце моя дочь всегда со мной. Доченька! Любимая! С днем рождения! Ты удивительна, прекрасна, неповторима и очень любима своими родителями! Я тебя люблю и тобой горжусь!» — написала знаменитость.

Кроме того, Виктория Боня поделилась в личном блоге снимком с Анджелиной и Алексом Смерфитом. Телеведущая и бизнесмен состояли в отношениях семь лет и расстались в 2017 году.

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