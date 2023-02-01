«Перед нами шут»: почему миллионы Петросяна не помогают Брухуновой стать иконой стиля

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна своими необычными нарядами заставила говорить о себе не только поклонников, но и знатоков моды. Татьяна Брухунова тратит огромные суммы на сумочки, обувь и аксессуары, но до сих пор не входит в число самых стильных людей России. Почему? Стилист Селена Сафарова попробовала ответить на этот вопрос.

Эксперт похвалила Татьяну за смелость. Не каждый человек решится на такие яркие и запоминающиеся эксперименты.