«Перед нами шут»: почему миллионы Петросяна не помогают Брухуновой стать иконой стиля
Стилист Сафарова объяснила, почему миллионы Петросяна не помогают Брухуновой быть модной.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна своими необычными нарядами заставила говорить о себе не только поклонников, но и знатоков моды. Татьяна Брухунова тратит огромные суммы на сумочки, обувь и аксессуары, но до сих пор не входит в число самых стильных людей России. Почему? Стилист Селена Сафарова попробовала ответить на этот вопрос.
Эксперт похвалила Татьяну за смелость. Не каждый человек решится на такие яркие и запоминающиеся эксперименты.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
У нее прослеживается ДНК личного стиля. Ретро мотивы и юмор во главе почти каждого образа. Ее веселый нрав и дорогие бренды заставляют нас обратить внимание на непохожесть Татьяны. Девушку видно даже тогда, когда ее образы составлены не совсем гармонично.
Селена Сафарова
Стилист
В разговоре о гардеробе Брухуновой, стилист упомянула несколько архетипов личности. Их проявления сказываются на образах знаменитости.
Когда мудреца слишком много, нам кажется, что Татьяна выглядит старше своих лет. Когда у руля опекун, то мы видим нотку Мэри Поппинс. А если есть бантики, носочки, смешные принты и необычные украшения, то перед нами – шут! Только когда всех троих Татьяна сочетает в своих образах дозированно, ее стиль получается безупречным.
Селена Сафарова
Стилист
Селена говорит, что Брухунова действительно знает о стиле и часто делится модными находками с публикой. Она тратит на это много времени и денег. Возможно, скоро ее образы будут воспринимать исключительно с положительной стороны.