Ксения Собчак высказалась о постельных сценах с участием Константина Богомолова

Журналистка Ксения Собчак высказалась о роли мужа, режиссера Константина Богомолова в сериале «Кеша должен умереть». Он сыграл в постельных сценах с 27-летней актрисой Василисой Перелыгиной.

По словам Собчак, ее часто спрашивают, как она относится к многочисленным страстным поцелуям мужа с партнершей по фильму. Журналистка подчеркнула, что все почему-то считали, что она должна испытывать ревность, но это далеко не так.

«Огромное количество вопросов было на премьере сериала «Кеша должен умереть»: мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с другими женщинами. Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать», - приводит слова Собчак Teleprogramma.pro.

Телеведущая не стала прямо отвечать на вопросы представителей СМИ, но дала понять, что полностью доверяет Константину и не обращает внимание на интимную жизнь его экранных персонажей.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак выпустила новое интервью с бизнесменом Умаром Джабраиловым, с которым у нее в 2000-х годах был бурный роман. До брака дело в итоге так и не дошло, и пара распалась. Как заявила Ксения, мужчина был умен, красив и богат.