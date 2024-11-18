Ксения Собчак вышла в свет в ботинках с золотыми пальцами за 450 тысяч рублей

Журналистка Ксения Собчак появилась на публике в черных ботинках со вставкой с золотыми пальцами. По данным Telegram-канала «Светский хроник», такая обувь обошлась телеведущей в 450 тысяч рублей.

В личном блоге Собчак опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала необычные ботинки на высокой подошве. Поклонники звезды привыкли, что она любит удивлять своими образами. Однако не все знают, сколько они стоят. А на своем гардеробе Ксения не экономит. Так, за обувь она отдала почти полмиллиона рублей.

К слову, любит журналистка и дорогостоящие украшения. Недавно она отметила день рождения и на празднике появилась в браслете с бриллиантами почти за 36 млн рублей. Ювелирное изделие было выполнено в виде змеи из белого золота. На мероприятие Собчак позвала только самых близких.

Ранее Ксения Собчак начала распродавать свои вещи в Сети. Желающие могут приобрести часы телеведущей за 20 тысяч рублей и картину за 10 тысяч рублей.