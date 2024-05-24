Ксения Собчак выбрала для Каннского кинофестиваля наряд за два миллиона рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

В Каннах прошел благотворительный вечер amfAR Cinema Against AIDS, на котором появились и российские знаменитости. Так, на мероприятии были замечены Ксения Собчак и Виктория Боня.

Журналистка появилась на красной дорожке в роскошном черном костюме бренда Schiaparelli за два миллиона рублей. Сверху Собчак надела черный топ с золотой пряжкой стоимостью около 350 тысяч рублей, а внизу оказалась широкая юбка (около 700 тысяч рублей). Также на журналистке были туфли с золотыми пальцами от того же бренда, которые обошлись ей в 500 тысяч рублей.

В качестве аксессуара Собчак выбрала сумочку стоимостью 400 тысяч рублей и кольцо за 150 тысяч рублей.

Кстати, знаменитость не упустила возможности уколоть Викторию Боню, которая тоже присутствовала на благотворительном вечере.

«А вот и главная звезда вечеринки! Боня в чем-то розово-страусином», — написала она в своем блоге.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак прилетела в Канны на вертолете и встретилась с Андреем Бурковским.