Ксения Собчак впервые за долгое время вышла в свет вместе с Богомоловым. Об этом сообщает PeopleTalk.

Константин Богомолов и Ксения Собчак вместе посетили премию ОК! Awards «Больше чем звезды». Супруги охотно позировали папарацци. Для выхода в свет Собчак выбрала розовую рубашку и брюки, а также серебристые туфли с острым носом.

Богомолов же надел черный пиджак, серую рубашку и штаны. Образ он дополнил светлыми кроссовками.

Напомним, Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова 13 сентября 2019 года. Их свадьба запомнилась эпатажными моментами, такими как приезд в загс на катафалке. После этого пара обвенчалась в церкви и устроила пышный банкет. Это был второй брак для обоих: ранее Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, а Богомолов — за актрисой Дарьей Мороз.

