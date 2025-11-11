«Это просто вау!»: что Ксении Собчак подарили на день рождения Киркоров и другие звезды

Журналистка Ксения Собчак спустя несколько дней после дня рождения занялась распаковкой подарков. Звездные друзья подарили ей много брендовых вещей, но выделился певец Филипп Киркоров, который купил для именинницы коллекционную сумку в виде ежа.

В личном блоге Собчак показала большое количество брендовых пакетов. Среди них были Cartier, Bvlgari, Chanel и Hermes. Журналистка отметила, что ей «такая статистика» нравится. Гости праздника подарили Ксении ожерелье из розового золота, золотые запонки, браслет, а также часы с бриллиантами, стоимость которых около 4 млн рублей.

Особое внимание в своем обзоре Собчак уделила подарку от Филиппа Киркорова. Он славится своими необычными сюрпризами для друзей. В этом году он решил удивить журналистку клатчем, который выполнен в виде ежа. Однако стоимость аксессуара неизвестна.

«Это просто вау!» - отреагировала на подарок Филиппа телеведущая.

Отметим, что праздник Собчак организовывал ее муж Константин Богомолов. Она делилась, что не вмешивалась в подготовку, так как режиссер и сам знал, как сделать все идеально. На мероприятии были замечены Глюкоза, IOWA, Лолита, Игорь Верник и многие другие знаменитости.

