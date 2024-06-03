Ксения Собчак впервые рассказала о пластике, сделанной 10 лет назад

Журналистка Ксения Собчак раскрыла, какую пластическую операцию сделала 10 лет назад. Оказалось, что она удалила грыжи под глазами.

Несмотря на то, что телеведущую нередко подозревают в обращениях к хирургам, сама она всегда отрицала кардинальные вмешательства в свою внешность. Однако, как выяснилось, кое-что Ксения Анатольевна все-таки изменила. В этом она призналась после того, как обо всем догадался пластический хирург Артур Рыбакин.

Стало известно, что 10 лет назад Собчак легла под нож, чтобы убрать мешки под глазами. Эксперт в ее шоу на YouTube заявил, что обычно у пациента меняется разрез глаз, становится уже. Также, по его словам, сейчас жир не отрезают, а стараются его равномерно распределить.

Впрочем, журналистка не согласилась с тем, что эта операция как-то сильно сказалась на ее внешности. По ее мнению, глаза у нее никак не изменились.

Ранее Ксения Собчак призналась, что перевезла семью мальчика, которого изнасиловали подростки в Туве.