Ксения Собчак возмутилась, что экс-избранник Джабраилов зарабатывает на ее имени

Ксения Собчак возмутилась, что бывший возлюбленный Умар Джабраилов зарабатывает на ее имени. Журналистка прокомментировала поступок бизнесмена в Telegram-канале.

Умар создал чат миллионеров, в который можно вступить за 1990 рублей в месяц. Олигарх отметил, что подписчиков будет обучать и вдохновлять звездная команда, в состав которой вошла Ксения. Однако сама журналистка опровергла свою причастность к чату и удивилась поступку экс-избранника.

«Друзья, я прекрасно отношусь к Умару, благодарна за его первое интервью, которое открыло просто «ящик Пандоры» его последующих интервью, но о «чате миллионеров», в котором я «участвую», слышу впервые. Я обещала медийно поддержать какие-то инициативы Умара, если они мне покажутся интересными. Но никаких договоренностей о чатах, еще и с таким странным названием, не было», — высказалась знаменитость.

Напомним, олигарх и журналистка раскрыли свои отношения несколько лет назад. Ксения влюбилась в Умара, когда ей было 19, а ему 40.

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