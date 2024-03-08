Ксения Собчак сравнила НТВ с клещом и заявила, что избавится от «паразита»

Журналистка Ксения Собчак сравнила телеканал НТВ с клещом и заявила, что ей «придется повозиться», чтобы избавиться от паразита. Так знаменитость отреагировала на выход в эфир сразу нескольких программ, посвященных ей.

«Если вы обнаружили на своем теле клеща, от него нужно избавиться как можно быстрее. Он может быть безвредным, но тем не менее он будет пить вашу кровь, вы должны это понимать. <...> Если этот клещ — телекомпания НТВ, придется повозиться», — заявила Собчак в своем YouTube-канале.

Напомним, журналисты телекомпании рассказали о том, что Ксения после 2022 года получила по бартеру квартиру в Дубае, а также стала гражданкой Израиля.

Ранее Собчак призналась, что очень хочет отдохнуть от журналистской деятельности. Однако, если она остановится, то уже не сможет никогда вернуться в профессию.