Ксения Собчак считает, что Павел Дуров принизил статус родившей от него Болгар

Ксения Собчак считает, что Павел Дуров принизил статус родившей от него Ирины Болгар. Журналистка прокомментировала личную жизнь бизнесмена в Telegram-канале.

В июле 2024 года Дуров заявил, что является отцом более 100 детей. 15 лет назад он стал донором и помог бездетным парам из 12 стран мира. К слову, Павел сделал заявление о донорской программе после того, как Ирина объявила себя матерью его детей. Ксения Собчак считает, что бизнесмен «сработал на опережение» и принизил статус Болгар.

«Очевидно, что Павел сработал на опережение и решил принизить статус Ирины как матери его детей. Дескать, где три — там и сто», — высказалась Ксения.

Также Дуров заявил, что планирует открыть исходный код ДНК: это позволит его детям найти друг друга. Генетик Евгений Лильин отметил, что установить родство можно, сравнивая генограммы.

«Если у нас будет иметься карта генома детей Павла Дурова, то установить отцовство будет можно. Надо сравнивать генограммы», — заявил эксперт в беседе с Woman.ru.

Ранее мать троих детей Дурова Ирина Болгар отреагировала на его слова о донорской программе. Подробности читайте в этой новости.