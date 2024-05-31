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Опубликовано 31 мая 2024, 12:19
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Ксения Собчак рассказала, с чего начался ее роман с Богомоловым: никакой романтики

Ксения Собчак заявила, что роман с Богомоловым начался с критики ее сумки.
Ксения Собчак рассказала, с чего начался ее роман с Богомоловым: никакой романтики

© Starface.ru

Журналистка Ксения Собчак рассказала о начале отношений с режиссером Константином Богомоловым. Она разоткровенничалась и призналась, что все было не совсем романтично. Оказалось, что худрук Театра на Бронной раскритиковал ее сумку.

Уже несколько лет экс-звезда «Дома-2» счастлива в браке с бывшим мужем актрисы Дарьи Мороз. Все это время злопыхатели говорят о проблемах в их семьи, однако до сих пор супруги доказывают, что развода ждать не стоит. А ведь начиналось все далеко не как в сказке. По словам Ксении, все закрутилось после того, как Богомолов негативно высказался о ее сумке.

«Мой роман с Константином начался с того, что он раскритиковал сумку. Прошло много лет, и сумка жива, и Константин Юрьевич рядом», - поделилась Собчак в личном блоге.

К слову, когда Ксения начала встречаться с Богомоловым, многие говорили о том, что их роман начался еще во время ее брака с Максимом Виторганом. Сама журналистка признавалась, что между ее мужьями действительно был конфликт. Они даже дрались, как выразилась Собчак, «из-за любви».

По итогу телеведущая осталась с режиссером. По ее словам, она считает его гениальным человеком и восхищается всем, что он делает.

Ранее Ксения Собчак похвасталась изменениями во внешности.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Ксения Собчак
Константин Богомолов
Максим Виторган
новости звезд
роман