43-летняя Ксения Собчак пришла на светский ужин в шляпе из перьев

Журналистка Ксения Собчак посетила светское мероприятие и поразила присутствующих необычным образом. Она надела на торжественный ужин жакет на голое тело и голубую шляпу из перьев черным козырьком.

Образ 43-летняя «блондинка в шоколаде» дополнила черной юбкой в пол и туфлями-лодочками золотого оттенка.

«Слышать за светским ужином в Москве русскую речь вперемешку с итальянской и английской - приятное забытое чувство», - прокомментировала Ксения событие в своем Telegram-канале.

Гостями вечера также стали Ида Галич, Яна Рудковская и другие звезды шоу-бизнеса.

Ранее Ксения Собчак стала объектом насмешек из-за брендовых золотых сапог с закрученными носами. При этом она решила ответить обидчикам и обвинила их в зависти.