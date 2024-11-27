Опубликовано 27 ноября 2024, 19:161 мин.
43-летняя Ксения Собчак пришла на светский ужин в шляпе из перьев
© Starface.ru
Журналистка Ксения Собчак посетила светское мероприятие и поразила присутствующих необычным образом. Она надела на торжественный ужин жакет на голое тело и голубую шляпу из перьев черным козырьком.
Образ 43-летняя «блондинка в шоколаде» дополнила черной юбкой в пол и туфлями-лодочками золотого оттенка.
«Слышать за светским ужином в Москве русскую речь вперемешку с итальянской и английской - приятное забытое чувство», - прокомментировала Ксения событие в своем Telegram-канале.
Гостями вечера также стали Ида Галич, Яна Рудковская и другие звезды шоу-бизнеса.
Ранее Ксения Собчак стала объектом насмешек из-за брендовых золотых сапог с закрученными носами. При этом она решила ответить обидчикам и обвинила их в зависти.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Ксении Собчак
Автор:Анна Воробьева