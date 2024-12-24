Ксения Собчак рассказала о жалеющих об эмиграции россиянах

Популярная журналистка и блогер Ксения Собчак рассказала, что многие эмигрировавшие россияне сейчас жалеют об отъезде из родной страны. Об этом она заявила во время интервью с блогером Антоном Суворкиным, известным как Антон S, запись которого опубликована на YouTube.

«Знаешь, сколько людей сейчас за границей, которые уехали, доедают, прости, *** с солью и думают: "Может, не стоило мне?"», — заявила журналистка, обращаясь к Суворкину.

Ранее проживающая в США певица Рита Дакота призналась, что тоскует по России. При этом артистка отметила, что от возвращения на Родину ее останавливают семейные планы. Знаменитость верит, что вместе с мужем преодолеет все трудности за границей.

Также уехавший из России комик Руслан Белый* (признан в РФ иноагентом) пожаловался на пьющих англичан.