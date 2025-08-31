НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 августа 2025, 17:40
1 мин.

Ксения Собчак рассказала о роли мечты в кино

Ксения Собчак захотела сыграть в кино роль роковой женщины.
Ксения Собчак рассказала о роли мечты в кино

© Starface.ru

Ксения Собчак захотела сыграть в кино роль роковой женщины. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Ксения Собчак ответила на вопросы подписчиков в своем блоге. Один из них касался роли, которую бы хотела исполнить журналистка. Она рассказала, что не отказалась бы от съемок в кино.

«Какой-нибудь роковухи уж на старости лет дайте сыграть. Что-нибудь такое. Какая-нибудь Настасья Филипповна», — заявила Собчак.

Ксения Собчак за свою карьеру снялась в 29 картинах, в большинстве из них в роли камео. Среди работ телеведущей сериалы «Крюк», «257 причин, чтобы жить», «Безопасные связи», а также фильмы «Европа-Азия», «Гитлер капут!» и «Москва.Ру».

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак рассказала о прекращении общения с Настей Ивлеевой по инициативе блогерши.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Ксения Собчак
кино