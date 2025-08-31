Ксения Собчак рассказала о роли мечты в кино

Ксения Собчак захотела сыграть в кино роль роковой женщины. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Ксения Собчак ответила на вопросы подписчиков в своем блоге. Один из них касался роли, которую бы хотела исполнить журналистка. Она рассказала, что не отказалась бы от съемок в кино.

«Какой-нибудь роковухи уж на старости лет дайте сыграть. Что-нибудь такое. Какая-нибудь Настасья Филипповна», — заявила Собчак.

Ксения Собчак за свою карьеру снялась в 29 картинах, в большинстве из них в роли камео. Среди работ телеведущей сериалы «Крюк», «257 причин, чтобы жить», «Безопасные связи», а также фильмы «Европа-Азия», «Гитлер капут!» и «Москва.Ру».

