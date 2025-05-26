Ксения Собчак рассказала о мести экс-избраннику, которого застала с любовницей. Журналистка поделилась откровением в соцсети.

В личном блоге Ксения призналась, что «запускала» в СМИ про себя не только слухи, но и правдивую информацию. Однажды Собчак застала возлюбленного с любовницей. Чтобы отомстить ему и пристыдить, она «слила» их фотографии знакомой журналистке. Знаменитость не стала уточнять, про какого экс-избранника идет речь. Зато сообщила, что ее план едва не провалился из-за сотрудницы СМИ.

«Однажды застала своего парня с девушкой и решила, чтобы его пристыдить, их фотографии отдать в прессу. Чтобы утром, когда выйдет газета, предъявить ему: «Как ты мог меня публично опозорить?». С очень большим трудом я все это провернула, потому что журналистка, к которой я обратилась, побоялась влиться в чужую личную жизнь», — призналась Ксения.

Напомним, у Собчак было много ярких романов, а также брак с Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона. На данный момент ее супругом является Константин Богомолов.

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