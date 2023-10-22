Ксения Собчак рассказала фанатам, как бюджетно сохранить молодость

Журналистка Ксени Собчак в очередной раз вышла на связь со своими подписчиками в одной из социальных сетей и поделилась с ними секретом молодости. Оказалось, что такой способ доступен абсолютно всем, пишет Csn-tv.ru.

Чтобы сохранять себя в тонусе и замедлить процессы старения, знаменитость постоянно поддерживает в своей спальне прохладную температуру. По словам Собчак, таким образом она «замораживает свою молодость».

Оптимальная температура воздуха составляет 17 градусов. При ней больше шансов добиться желаемого результата, отметила телеведущая.

Не все звезды, как Собчак, привыкли обходиться такими бюджетными способами поддержания красоты. Некоторые коллеги по цеху привыкли посещать косметологов или обращаться за помощью к пластическим хирургам. Также часть знаменитостей можно встретить в спортивном зале. Правильное питание и активные физические нагрузки — самое действенное средство сохранения молодости, считают они.

Ранее стало известно, сколько Ксения Собчак получит за курс по ведению личного бренда. За обучение людей этому навыку журналистка заработает 20 миллионов рублей.