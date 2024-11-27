Ксения Собчак рассказала, что восхищается бывшим мужем ради сына

Российская журналистка и блогерша Ксения Собчак рассказала, что восхищается бывшим супругом, актером Максимом Виторганом. Соответствующая публикация появилась в е микроблоге.

«Платону уже 8, а ведь только вчера я бережно несла домой маленький кулечек. Главное, что я поняла за 8 лет материнства: только самые хорошие отношения с папой ребенка. Всегда хвалить его и восхищаться им. Папа — важная часть жизни сына, даже если он не всегда рядом», — высказалась Собчак.

Журналистка уточнила, что ребенку важно давать свободу, однако четко обозначать границы дозволенного. Знаменитость также посоветовала ежедневно говорить наследнику, как сильно его любит и ценит родитель.

«И много обнимать. Пока дается и сам тянется», — добавила она.

Напомним, Собчак и Виторган развелись в 2019 году. По мнению блогерши, расставание прошло достаточно мягко для их ребенка. Журналистка признавалась, что они никогда не манипулировали Платоном, вследствие чего им удалось сохранить хорошие отношения.

13 сентября 2019 года Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

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