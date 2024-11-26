«Девушки с вами общаться не будут»: Ксению Собчак удивило, что Гарик Сукачев не знает о сумке Birkin

64-летний певец Гарик Сукачев стал гостем шоу журналистки Ксении Собчак. Он удивил ведущую тем, что не знает о фирме Birkin и ее легендарной сумке.

«Я не знаю, что это… А что такое Birkin?» - сказал рок-музыкант.

Собчак это умилило, журналистка пошутила над музыкантом: «Все, молодые девушки с вами общаться не будут».

Она напомнила, что певица и актриса Джейн Биркин вдохновила модный дом на создание сумки. Об аксессуаре «мечтают молодые девушки», заметила Собчак.

Также в интервью Сукачев вспомнил о непростых отношениях с отцом и рассказал, что не собирался уезжать из страны. По словам певца, он принес «много горя родителям».

«У нас с папой были очень сложные отношения. Мы любили друг друга, но так и не стали близки», - поделился Сукачев в «Осторожно, Собчак».

Ранее сообщалось, что журналистка появилась на публике в черных ботинках со вставками в виде золотых пальцев. Стоимость обуви составляет 450 тыс. рублей.