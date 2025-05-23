Ксения Собчак призналась в любви Ивану Урганту, который высмеял ее образ

Журналистка Ксения Собчак призналась в любви Ивану Урганту после того, как он посмеялся над ее внешним видом. Телеведущая опубликовала в соцсетях видео с их встречи на мероприятии фонда «Друзья», ради которого закрыли на вечер ЦДМ.

47-летний Иван был ведущим и развлекал публику. Он поднялся на сцену в джинсовом костюме и с усами. А когда увидел среди присутствующих Ксению Собчак, то решил обсудить ее предметы гардероба.

Ксения пришла на мероприятие в красных лаковых сапогах необычной формы, чем заинтересовала ведущего. Ургант пошутил, что она взяла вещи из детского отдела Центрального детского магазина.

«Люблю тебя», - написала Ксения и добавила аккаунт Урганта.

Напомним, что недавний выход Ивана Урганта на публику стал одним из первых за долгое время. 47-летний шоумен столкнулся с отменами после начала СВО. Он потерял работу на ТВ, но давал концерты с Владимиром Познером за рубежом.

Ранее мы писали о том, что Ивану Урганту грозит штраф за исполнение «гимна Израиля». Он отпраздновал свой день рождения в Израиле, но поздравил с праздником Аллу Пугачеву, спел ее хит «Миллион алых роз», а после исполнил «гимн Израиля» на мотив песни Олега Газманова «Москва». Многие осудили его действия.