Ксения Собчак пришла на показ в браслете по цене квартиры

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак появилась на закрытом показе бренда Walk of Shame в Москве в экстравагантном образе, дополнив его ювелирным украшением стоимостью более 29 миллионов рублей. Кадры с мероприятия она опубликовала в соцсетях.

На мероприятии 26 мая Собчак выбрала черное платье, поверх — белую рубашку в горошек и ветровку. У нее на руке был роскошный браслет Bvlgari из белого золота с бриллиантами. Отмечается, что стоимость изделия на сайте ювелирного магазина Vivid Diamonds составляет $365 тысяч (более 29 миллионов рублей – прим. ред.).

Не так давно телеведущая раскритиковала модные тенденции, высмеяв популярные брелки в виде монстров. Она рассказала, что ей тоже подарили Лабубу.

«Вдумайтесь, насколько мы все стали инфантильными, что теткам за сорок дарят это с убеждением, что это сейчас самая модная ерунда. Даже если вам тридцать, это уровень инфантильности просто», — делилась мнением знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак рассказала о мести экс-избраннику, которого застала с любовницей.