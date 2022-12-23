13:38, 23 декабря 2022
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Ксения Собчак предстала в таком виде, что не осталось сомнений в ее беременности
Фото: AP/EAST NEWS
Телеведущая Ксения Собчак во время демонстрации своего достроенного особняка предстала в таком виде, что не осталось сомнений в ее беременности. На кадрах хорошо виден живот.
Собчак была в джинсах и свободной футболке. На одном из кадров она выставила заметный живот.
Есть и другое «доказательство» беременности Собчак. Два дня назад журналистка опубликовала рекламу, в которой была в белом платье свободного кроя. Такие часто носят беременные женщины.
Пока у Собчак есть один ребенок – он рожден в браке с актером Максимом Виторганом. Сыну ведущей сейчас шесть лет.
Ранее продюсер Яна Рудковская высмеяла ребенка Собчак, рассуждая на тему таланта и бездарности.
Источник фото:AP/EAST NEWS
Источник:Экспресс газета
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: