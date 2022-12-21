Яна Рудковская подняла тему бездарности и посмеялась над сыном Ксении Собчак

Продюсер Яна Рудковская ответила журналистке Ксении Собчак на ее слова, что детям звезд проще пробиться. Телеведущая заявляла, что сын фигуриста Александра Плющенко, известный как Гном Гномыч, трудится под контролем мамы.

Рудковская заявила, что у шестилетнего сына Собчак Платона везде «карт-бланш».

«Может хоть в маму, хоть в папу пойти. Везде — джекпот», - сказала продюсер.

Также, по мнению Рудковской, талант и бездарность в ребенке невозможно скрыть, какими бы не были родители.

Ранее Собчак призналась, из-за чего ругается с супругом, режиссером Константином Богомоловым. Оказалось, что муж не разделяет ее страсть к коврам.