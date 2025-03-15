Ксения Собчак предрекла разрыв объявившим о романе SHAMAN и Екатерине Мизулиной

Ксения Собчак высказалась о романе Ярослава Дронова (SHAMAN) и Екатерины Мизулиной. В эфире своего YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» телеведущая назвала отношения певца и главы «Лиги безопасного интернета» «сценарием» и предрекла паре разрыв.

По мнению Ксении Собчак, история с романтическими отношениями SHAMAN и Екатерины Мизулиной является кем-то придуманным «сценарием» и пиар-кампанией. Журналистка уверена, что после «игры на публику» с поцелуями и подготовкой к свадьбе пара объявит о расставании.

«Сценарий у истории длинный, поэтому не все сразу. На каких девочек-подростков это рассчитано, не понимаю. Кто автор сценария прогрева — тоже любопытно. <…> Могу примерно набросать, что будет дальше. Несколько публичных появлений с поцелуями на пресс-воле, пара клипов с ее участием, интервью о том, что он наконец нашел свою любовь, потом объявление о свадьбе, долгая подготовка к ней. Потом будет разрыв, потому что решили остаться друзьями», — заявила Ксения Собчак.

Напомним, впервые о романе Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной заговорили в начале февраля 2025 года. Тогда они вместе приехали на концерт в одну из московских школ и якобы публично поцеловались. Затем пара выпустила в День всех влюбленных совместный клип на песню «Я останусь с тобой». Долгое время знаменитости не раскрывали, что из связывает на самом деле, но 9 марта SHAMAN объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.

Ранее сообщалось о том, что объявивший о новом романе SHAMAN представил песню о расставании под названием «Бывшие».