33-летний певец SHAMAN представил песню о расставании под названием «Бывшие»

33-летний певец SHAMAN представил новую песню. Композиция под названием «Бывшие» посвящена расставанию с любимым человеком.

Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

«Песня «Бывшие» появилась в один из самых трудных периодов моей жизни. В ней боль от расставания с когда-то любимым человеком», - признался исполнитель.

Он выразил надежду, что люди, пережившие расставание или проходящие это сейчас, «найдут в новой песне утешение». Также исполнитель рассказал: музыка всегда помогает ему «не сгореть от таких ран» и жить дальше.

Его песня представлена на всех музыкальных онлайн-платформах. Также доступна инструментальная версия, сообщил артист и призвал «петь от всей души».

Ранее певец объявил об отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Он рассказывал, что впервые встретился с будущей избранницей в 2023 году.