Ксения Собчак повторила танец Бритни Спирс с ножами и вызвала гнев Незлобина

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в личном блоге видео танца с ножами, тем самым повторив за иностранной певицей Бритни Спирс. Сделала это журналистка исключительно ради смеха, однако не все посчитали ее поступок забавным. Так, комик Александр Незлобин разозлился из-за того, что экс-звезда «Дома-2» считает забавным пародировать человека с психическими отклонениями.

Поведение Бритни уже довольно давно вызывает недоумение у ее поклонников. Она показывает довольно странные фото и ролики и при этом часто в обнаженном виде. А последняя ее публикация заставила пользователей серьезно переживать. Дело в том, что артистка появилась в кадре в белье и с двумя ножами в руках. После этого к ней даже наведалась полиция, что привело певицу в ярость.

Несмотря на то, что все, происходящее со звездой, действительно печально, многие находят в ее действиях и поводы для шуток. Не так давно российский юморист Илья Соболев станцевал, как и Спирс, с ножами, а затем за ним повторила и Ксения Собчак. Правда, в отличие от комика, раздеваться она не стала.

«Илья Соболев, предлагаю флешмоб!» - написала журналистка в Сети.

Под публикацией Ксении отметился стендапер Александр Незлобин. Он пристыдил телеведущую, отметив, что есть вещи, над которыми смеяться не стоит.

«Прикольно, наверное, смеяться над человеком с психическими отклонениями», - отметил он, явно недовольный поступком Собчак.

Ранее Ксения Собчак поддержала Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ), который пожелал воевать за Израиль.

*(Признан иноагентом на территории РФ)