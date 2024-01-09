Ксения Собчак посоветовала россиянкам не носить одежду красного цвета

Журналистка Ксения Собчак обратилась к россиянкам с призывом отказаться от красного цвета в одежде. По ее мнению, лучше сделать ставку на что-то другое.

«Красный цвет — не стареющий тренд любой дорожки. Всегда и везде. А вот насколько удачный выбор — это уже вопрос другой», - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что красный – очень сложный цвет, поэтому лучше от него отказаться, где это возможно.

Ранее Ксения посоветовала носить пуховики-худи зимой кремового и землисто-синего оттенков.

Мы также писали, что Ксения Собчак потеряла 15 миллионов рублей из-за участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

Напомним, на мероприятии, прошедшем 20 декабря в московском клубе «Мутабор», были Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган, Филипп Киркоров, Анна Asti, Глюкоза и многие другие. Большинству звезд пришлось публично извиняться после вечеринки.