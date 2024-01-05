Ксения Собчак раскрыла свои убытки из-за участия в «голой» вечеринке Ивлеевой

Ксения Собчак сообщила, что потеряла 15 млн из-за участия в вечеринке Ивлеевой. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным журналистов, в соцсетях Собчак рассказала, что понесла финансовые убытки после участия в печально известной вечеринке Насти Ивлеевой, которая прошла в Москве в ночь с 20 на 21 декабря.

«Я потеряла порядка 15 миллионов рублей на отмене мероприятий. Но деньги не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы, проявлять человечность и не травить упавших», — заявила Собчак.

Ранее Собчак уже рассказывала, что у нее отменились три мероприятия, на которых она должна была работать ведущей, однако о точной сумме убытков журналистка не говорила.

Напомним, Ксения Собчак стала одной из гостей так называемой «голой» вечеринки, которую организовала Настя Ивлеева. Кроме нее на мероприятии были Лолита, Дима Билан, Алена Водонаева, Джиган, Филипп Киркоров и многие другие. Большинству звезд пришлось публично извиняться после визита на мероприятие.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ксения Собчак нашла своего фаворита в сериале «Слово пацана».