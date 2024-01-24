Ксения Собчак показала редкое фото с 7-летним сыном от Максима Виторгана

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Сети редкое фото с семилетним сыном Платоном. Ребенка телеведущая родила от бывшего возлюбленного – актера Максима Виторгана.

В личном блоге экс-звезда «Дома-2» разместила снимок с наследником, которого не так часто показывает своим поклонникам. На кадре Ксения обнимала Платона, в то время как он смотрел не на маму, а в сторону.

Отметим, что мальчик остался жить с Собчак после расставания родителей, однако он общается и с отцом. Виторган смог остаться с журналисткой в хороших отношениях, поэтому она легко отпускает сына к папе и даже за границу вместе с ним. Так, например, перед Новым годом Платон покинул Россию ради отдыха с родителем, а к празднику вернулся домой.

Нового мужа матери, режиссера Константина Богомолова, мальчик воспринимает хорошо. Им удалось наладить связь, поэтому проблем в их отношениях не возникает. К тому же у самого постановщика тоже есть ребенок от предыдущего брака с актрисой Дарьей Мороз. Девочка тоже нередко проводит время вместе с папой и его новой семьей. Общих детей у Собчак и Богомолова пока нет.

Ранее Ксения Собчак пожаловалась на хандру из-за тяжелой «рассыпавшейся» жизни.