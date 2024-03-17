Ксения Собчак показала, как вошла «в электронную дверь» и призвала Лолиту последовать ее примеру

Журналистка Ксения Собчак проголосовала на выборах президента России и решила пошутить на тему скандальной «голой» вечеринки. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлен скриншот страницы электронного голосования и вспомнила ставшую мемом фразу Филиппа Киркорова.

«Киркоров: заходит не в ту дверь. Ивлеева: заходит в ту дверь. Собчак: заходит в электронную дверь», - написала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Она подчеркнула, что ранее о голосовании отчитались ее друзья по «голой» вечеринке, поэтому пришла поддержать тренд.

«Лолита, ты следующая», - передала эстафету Ксения, намекнув, что 60-летняя исполнительница хита «На Титанике» еще ничего не написала о выборах.

Накануне организатор «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева опубликовала свое фото на входе в избирательный участок и подписала пост: «та самая дверь».

Ранее Лолита Милявская призналась, что помогает восстанавливать и расписывать небольшую часовню в городе Мелитополе Запорожской области. По словам оскандалившейся на «голой» вечеринке артистки, сейчас основной Храм во имя Георгия Победоносца стоит без росписи.