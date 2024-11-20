«Работать просто надо любить»: Ксения Собчак устроила скандал из-за сапог и сравнения с «золотой антилопой»

Журналистка Ксения Собчак стала объектом насмешек из-за брендовых золотых сапог с закрученными носами. При этом она решила ответить обидчикам и обвинила их в зависти.

Собчак вступила в перепалку с Telegram-каналом «Героиня Татлера», который попытался уколоть знаменитость и сравнил ее с золотой антилопой.

«Судя по подкрадулям, Ксения Анатольевна, подобно золотой антилопе, может с каждым шагом высекать монеточки… А если монеточки хотя бы пару дней не высекаются, золотая антилопа идет долбать копытцами окружающих. Поднимите руки, у кого такое было?» - говорится в сообщении канала.

В ответ журналистка выразила уверенность, что админ Telegram-канала просто не может смириться с ее успехом. Она посоветовала ему лучше работать, чтобы иметь возможность приобрести такую обувь.

«Prada высекают монетки ежедневно очень много лет, не обращая внимание на жгучую зависть по этому поводу окружающих и плохую погоду. Пинать никого не надо, работать просто надо любить. Каждый день», - написала Ксения в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что так называемые «подкрадули» привлекли много внимания и сделали огромное количество «качественного контента».

При этом админ «Героини Татлера» продолжил обмен колкостями и напомнил о бурной молодости журналистки. В частности, канал опубликовал архивный снимок 2007 года, на котором Собчак целуется с рэпером Тимуром Юнусовым, известным под псевдонимом Тимати.

«Ксения Анатольевна! Да мы все помним этот текст: «А кто меня не любит, тот просто мне завидует». 2007 год», - отметили в сообщении.

Ранее Ксения Собчак упрекнула админов Telegram-каналов и светских хроникеров, регулярно высмеивающих ее. Она подчеркнула, что эти люди часто находятся вблизи успешных и богатых людей. При этом у самих нет ни денег, ни легкости, а только презрение. Ксения рекомендовала завистникам оставить нелюбимую работу и заняться чем-нибудь другим.