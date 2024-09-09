Ксения Собчак опубликовала редкое фото с Константином Богомоловым

Звездные супруги провели несколько дней в Стамбуле. На фото Собчак и Богомолов сидели на фоне Босфора. На снимке журналистка предстала в черном пальто, легинсах со штрипками, сетчатых туфлях и солнцезащитных очках. Ее муж был запечатлен в белой футболке, голубых джинсах, сером пиджаке и белых кроссовках.

«Стамбул — это не только «передержка перед Европой», но и идеальный город на выходные! Мне вообще кажется важным обязательно выезжать вдвоем, без детей на выходные», — поделилась Собчак.

Напомним, в сентябре 2019 года Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Для обоих этот брак стал вторым. Театральный постановщик был женат на актрисе Дарье Мороз, которая родила ему дочь Анну. У Собчак есть сын Платон от бывшего супруга Максима Виторгана.

Ранее Собчак в маске кошечки унизила Mia Boyka после скандала с девочкой-квадробером.