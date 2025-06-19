Ксения Собчак опубликовала фото с Константином Богомоловым в черной одежде

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото с мужем – режиссером Константином Богомоловым. Супруг ведущей был одет во все черное.

Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На снимке Собчак была одета в черное платье, внизу которого виднелся белый подол. Интернет-пользователи обратили внимание на необычную сумку Ксении и назвали аксессуар «потрясающим».

Супруг журналистки выбрал для выхода черный костюм с водолазкой. Пара позировала под зонтом красного цвета.

Собчак сообщила, что вместе они посетили «лучшую вечеринку форума», на которой выступали группа A'Studio и певец Григорий Лепс.

«В баре наливали коктейли с говорящими названиями «Самый лучший день» и «Джулия», а атмосфера – как всегда на высоте: свои, разговоры по делу и по душам, никакой суеты», - рассказала Собчак.

Ранее сообщалось, что она невольно помешала выступлению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.