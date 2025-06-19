Ксения Собчак невольно помешала выступлению главы ЦБ РФ Набиуллиной на ПМЭФ

Журналистка Ксения Собчак попала в неловкую ситуацию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ– 2025) из-за тонких стен. Она невольно помешала выступлению главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Как пишет Telegram-канал «Московский комсомолец», Собчак проводила конференцию по соседству с Набиуллиной. При этом голос журналистки звучал настолько громко, что она буквально заглушала речь главы Центробанка.

На опубликованном видео запечатлено выступление Эльвиры Набиуллиной, которую едва слышно из-за голосов, доносившихся из соседней аудитории.

Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал 18 июня.

Ранее шеф-повар Антон Грибанов рассказал, в какую сумму обойдется обед на территории проведения мероприятия. Съесть между сессиями закуску, суп, горячее, десерт и напиток можно за 6,5 тысячи рублей.