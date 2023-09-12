Ксения Собчак описала чувства от фильмов про насилие над детьми

Существуют фильмы, которые вызывают отторжение на глубинном уровне, заявила телеведущая Ксения Собчак. К таким картинам относятся ленты про насилие над детьми. Журналистка высказалась о не переваривании жестокости в отношении несовершеннолетних, но при этом отметила, что о данной теме не стоит молчать, передает Telegram-канал «А теперь внимание!».

Рассуждая о проблеме, связанной с преступлениями в отношении детей, блогер также отнесла к ней торговлю несовершеннолетними и педофилию. Смотреть на подобные картины, которые затрагивают «глубинные чувства», практически невозможно, заявила Собчак. Некоторые испытывает настолько же инстинктивное отторжение к ним. Ксению не удивляет, что человек может просто не выдержать такого напряжения и в конечном счете сбежать от этой темы.

В связи с этим, чтобы данная проблема не забывалась обществом, необходимо демонстрировать ее в кино. По словам Собчак, отвращение может быть настолько сильным, что заставит выйти из зала. При этом в данном случае нельзя рассуждать категориями нравится или не нравится, потому что речь идет о самосохранении.

«...несколько раз хотелось выйти из зала. Не потому, что тебе не нравится, а потому что просто не хочешь впускать в себя эту энергию», — объяснила телеведущая.

Тема насилия над детьми может коснуться любого человека. Это, по словам Собчак, важно понимать, чтобы не забывать ее и не табуировать.

Ранее телеведущая рассказала, как в студенческие годы познакомилась с миром девушек легкого поведения. По словам Ксении, ей повстречался один известный человек в этой сфере.