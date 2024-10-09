Блогер Настя Ивлеева рассказала о предательстве коллег после ее «отмены». Знаменитость поделилась откровением в Telegram-канале.

В декабре 2023 года состоялась «голая» вечеринка Насти, из-за которой она столкнулась с «отменой» и критикой россиян. По словам блогера, в этот период от нее отвернулись многие люди, с которыми она сотрудничала. Ивлеева отметила, что менеджеры «не проявляли интереса» к ее творческому отпуску, но при этом давали «не очень удачные комментарии в СМИ».

«Отдельно хочу отметить, что за время моего творческого отпуска большая часть людей, с которыми я сотрудничала приличное количество лет и сотворила много успешных проектов, в том числе и некоторые уважаемые и цитируемые «медиа топ-менеджеры», не проявили, как мне кажется, никакого (адекватного) интереса к моему творческому отпуску — от слова совсем», — высказалась Настя.

Как выяснилось, были и те, кто поддержал Ивлееву в трудный период и предлагал сотрудничество. В их числе оказалась Ксения Собчак.

Также блогер отметила, что полностью поменяла команду и анонсировала выход новых проектов.

«После «отмены» и творческого отпуска жизнь есть. Она идет. И она прекрасна. В ближайшее время поделюсь с вами чем-то новым, интересным, захватывающим», — резюмировала Настя.

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