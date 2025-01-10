Ксения Собчак объяснила, почему отказалась от отдыха в Куршевеле и осталась в России

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что предпочла «ленивый» отдых в родном Санкт-Петербурге поездке в Куршевель, куда ездила ежегодно кататься на лыжах после новогодних праздников.

Как пояснила «блондинка в шоколаде», она отказалась от поездки в Куршевель из-за длительных перелетов.

«Мы заканчиваем наши самые теплые и душевные праздники в Питере! И важная составляющая счастья, ради которой решили изменить в эти праздники Куршевелю: не 17 часов обратно с пересадками, а 4 часа на Сапсане и дома», — написала Ксения в своем Telegram-канале.

Она также выразила надежду, что в следующем году обязательно полетит в Куршевель уже прямым рейсом из Москвы.

«На следующий год уже верю в прямые рейсы. Через Гренландию», - с иронией отметила Собчак.

Журналистка также опубликовала короткий видеоролик, снятый ее мужем, режиссером Константином Богомоловым. Он запечатлел Ксению лежащей в гамаке на морозе.

«Слава Богу, заснул мой автор цифрового контента», — произнес Богомолов за кадром.

Ранее Ксения Собчак удивила своих подписчиков, продемонстрировав валенки с изображенными на них снегирями. «Моя модная обувь на ближайшую неделю», - подписала фотографию журналистка, анонсируя предстоящий отпуск.