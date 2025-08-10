Ксения Собчак не появилась на могиле отца в день его рождения. Об этом сообщает mk.ru.

Вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова сегодня посетила Никольское кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память супруга в его день рождения. На могиле политика провели поминальную службу, после которой сенатор поблагодарила всех жителей Петербурга, пришедших на церемонию.

А вот Ксения Собчак на кладбище замечена не была. При этом неизвестно, появится ли сегодня дочь политика или проигнорирует его день рождения.

Напомним, Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. С 1991 по 1996 год он занимал пост мэра Санкт-Петербурга. Политик скончался в 2000 году в гостинице «Русь» в Светлогорске. Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Однако Людмила Нарусова считает, что ее супруга могли убить.

