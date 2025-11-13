Ксения Собчак назвала запоздалой истерикой пост Бориса Корчевникова про Хэллоуин

Журналистка Ксения Собчак назвала запоздалой истерикой публикацию ведущего Бориса Корчевников по поводу праздника Хэллоуин. Она призвала коллегу обратить внимание на реальные проблемы детей, а не выдуманные.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«У Бориса Корчевникова случилась запоздалая истерика на тему минувшего Хэллоуина. Костюмированные утренники в школах и детсадах он назвал «дрянью» и «ужасом», который скорее надо запретить», - написала журналистка.

Она отметила: Корчевников считает, что родители, наряжающие детей в чертей, уродуют им душу и будущее. Отдельно ведущий «прошелся» по педагогам и аниматорам.

«По его словам, они не имеют права даже приближаться к детям. А кто, простите, должен по вашему устраивать детские утренники? Какой удобный мирок, правда? Не нужно думать о реальных проблемах — буллинге в школах, качестве образования, детской психологии. Можно во всем винить утренники на Хэллоуин и дьявола» - рассуждает Собчак.

Она призвала ведущего заканчивать с «навязчивой одержимостью Хэллоуином». Собчак считает: «настоящая пасть дьявола» - это атмосфера вечного страха, недоверия к окружающим и поиска врага.

