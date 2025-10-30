«Я православный человек»: певец Юрий Антонов не поддерживает празднование Хэллоуина в России

Народный артист РСФСР Юрий Антонов заявил, что не поддерживает празднование в России Ночи всех святых. В беседе с «Абзацем» популярный певец отметил, что идея с переодеваниями по случаю Хэллоуина ему не близка.

Хэллоуин ежегодно отмечается с 31 октября по 1 ноября во многих странах. Несмотря на популярность праздника в России, многие по-прежнему не особо приветствуют участие в подобных мероприятиях. В их числе и народный артист Антонов.

«Я не поддерживаю этот праздник. Я православный человек, хожу в церковь. Мне вся эта тематика, связанная с переодеванием в нечистую силу, не близка», — прокомментировал артист.

Тем временем адвокаты предупреждают, что ношение определенных костюмов во время празднования Хэллоуина может обернуться административной ответственностью, поскольку ассоциируется с сатанизмом* («Международное движение сатанизма» признано экстремистским в России и запрещено).

Ранее актриса Ольга Медынич рассказала, что не видит ничего плохого в Хэллоуине.

