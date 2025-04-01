Ксения Собчак назвала мужчину, с которым может построить отношения в случае развода

Ксения Собчак предположила, что может развестись с Константином Богомоловым. Об этом стало известно в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

Новым героем авторского шоу Ксении стал Николай Василенко. Придя в гости к бывшему владельцу водочного бизнеса, журналистка получила от него люксовые подарки: леопардовый шарф, перчатки и брошь от известного бренда. Собчак не стала скрывать, что ей приятно внимание Василенко. Более того, она предположила, что из них могла бы получиться гармоничная пара.

«Ох, Николай! Если, не дай Бог, я когда-нибудь разведусь с мужем, то с точки зрения пиара у нас с вами идеальный кобрендинг. Единственный минус этого брака будет в том, что развитие должно же происходить. Есть ощущение, что я стану человеком солнца, улыбки», — высказалась знаменитость.

Также Николай позаботился о подарке и для сына Ксении. Он презентовал Платону медвежонка ручной работы.

Ранее журналистка Собчак объяснила слова о том, что «народ не имеет отношения к моде». Подробности читайте в этой новости.

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