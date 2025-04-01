«Известная личность»: Екатерина Семенова рассказала о своем избраннике

Актриса и продюсер Екатерина Семенова рассказала о личной жизни. Звезда призналась в интервью Леди Mail, что ее избранником является известный актер.

Знаменитость не так часто говорит на любовные темы, но в беседе с журналистами решила приоткрыть завесу тайны. Как оказалось, сердце актрисы занято. Но она скрывает имя возлюбленного.

«И это большое счастье для меня — он меня очень поддерживает. Это такое взрослое и осознанное чувство, которую доставляет мне огромную радость. Он тоже актер, известная личность. Зачем нам эти разговоры вокруг нашей пары?» — поделилась Екатерина.

Напомним, что артистка была замужем дважды. Первым супругом знаменитости стал бизнесмен Кирилл Сигал. Она родила от него дочь Марию. От предыдущих отношений у нее также был сын Никита. Вторым избранником звезды стал американский предприниматель Леонид. Но детей пара так и не завела.

Семенова порассуждала о возможности третьего брака.

«В том смысле, чтобы поставить печать в паспорте, я не задумывалась… А вот жить вместе с любимым человеком — этого мне хотелось бы, да», – рассказала актриса.

Женщина также отметила, что сохранила дружеские отношения с отцом ее сына. Они не слишком близко общаются, но могут обсудить вопросы, связанные с наследником.

Ранее актриса Екатерина Семенова рассказала о своем заболевании.