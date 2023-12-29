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НАШ ШОУБИЗ
19:59, 29 декабря 2023
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«Как всегда, во всем виновата»: Ксения Собчак ответила Владимиру Соловьеву на критику «голой» вечеринки

Собчак заявила, что Владимир Соловьев считает ее виновной в «голой» вечеринке.

«Как всегда, во всем виновата»: Ксения Собчак ответила Владимиру Соловьеву на критику «голой» вечеринки

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Многие российские звезды столкнулись с трудностями и критикой после «голой» вечеринки, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Среди тех, кто сейчас в опале, оказалась журналистка Ксения Собчак. На нее с критикой обрушился коллега Владимир Соловьев. Он заявил, что именно «блондинка в шоколаде» виновата во всем.

Собчак досталось от разных известных персон. Но всех, по ее мнению, превзошел телеведущий. Соловьев не стал церемониться с журналисткой и заявил, что вина за случившееся лежит на Ксении.

«Ну, окей, как всегда, во всем виновата Собчак. А всех остальных участников он похоронил», — заявила блогер на своем YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

При этом сама журналистка не стала критиковать Ивлееву, из-за которой пострадала. Она поддержала девушку, находящуюся в подавленном состоянии из-за массового хейта.

Ранее отец Насти Ивлеевой заступился за дочь. Он призвал проверить Ксению Собчак после «голой» вечеринки.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:«Осторожно: Собчак»
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Ксения Собчак
скандал
Владимир Соловьев
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