«Как всегда, во всем виновата»: Ксения Собчак ответила Владимиру Соловьеву на критику «голой» вечеринки

Многие российские звезды столкнулись с трудностями и критикой после «голой» вечеринки, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Среди тех, кто сейчас в опале, оказалась журналистка Ксения Собчак. На нее с критикой обрушился коллега Владимир Соловьев. Он заявил, что именно «блондинка в шоколаде» виновата во всем.

Собчак досталось от разных известных персон. Но всех, по ее мнению, превзошел телеведущий. Соловьев не стал церемониться с журналисткой и заявил, что вина за случившееся лежит на Ксении.

«Ну, окей, как всегда, во всем виновата Собчак. А всех остальных участников он похоронил», — заявила блогер на своем YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

При этом сама журналистка не стала критиковать Ивлееву, из-за которой пострадала. Она поддержала девушку, находящуюся в подавленном состоянии из-за массового хейта.

Ранее отец Насти Ивлеевой заступился за дочь. Он призвал проверить Ксению Собчак после «голой» вечеринки.