12:43, 16 ноября 2022
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Ксения Собчак изменила внешность за время отсутствия в стране
Ведущая и журналистка Ксения Собчак кардинально изменила прическу и впервые за долгое время показала, как она сейчас выглядит. С коротким каре блондинку трудно узнать.
Собчак показала новый образ во время записи рекламы. По какой причине журналистка решилась на изменения именно сейчас, неизвестно.
В конце октября Собчак уехала из России, по израильскому паспорту она попала в Литву. Отъезд совпал с задержанием и возбуждением уголовного дела против ее подчиненных. В загородном доме Собчак прошли обыски.
На днях появились слухи, что она вернулась в Россию. 15 ноября появилось видео с автомобилем Собчак возле главного офиса «Ростеха». Утверждалось, что журналистка прибыла решать вопросы, связанные с арестом своих сотрудников.
Источник фото:Роман Суходеев/ Starface.ru
Источник:7дней.ru
Автор:Лилия КараеваТеги:
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