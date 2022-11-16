Ксения Собчак изменила внешность за время отсутствия в стране

Ведущая и журналистка Ксения Собчак кардинально изменила прическу и впервые за долгое время показала, как она сейчас выглядит. С коротким каре блондинку трудно узнать.

Собчак показала новый образ во время записи рекламы. По какой причине журналистка решилась на изменения именно сейчас, неизвестно.

В конце октября Собчак уехала из России, по израильскому паспорту она попала в Литву. Отъезд совпал с задержанием и возбуждением уголовного дела против ее подчиненных. В загородном доме Собчак прошли обыски.

На днях появились слухи, что она вернулась в Россию. 15 ноября появилось видео с автомобилем Собчак возле главного офиса «Ростеха». Утверждалось, что журналистка прибыла решать вопросы, связанные с арестом своих сотрудников.