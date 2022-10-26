В подмосковном доме Ксении Собчак начался обыск

Полиция нагрянула с обыском в дом журналистки Ксении Собчак. Оперативники проверяют загородный дом телеведущей в элитном коттеджном поселке «Горки-8».

Предварительно, визит связан с делом о вымогательстве, возбужденном против коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Мужчину задержали накануне.

Ранее ведущая прокомментировала задержание Суханова, назвав происходящее «смехом» и «бредом». По ее мнению, данный факт демонстрирует «очередное давление на журналистику». Собчак также рассказала о постоянном задержании ее журналистов.

ФОТО: Tarakanov Vadim/East News