11:23, 26 октября 2022
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В подмосковном доме Ксении Собчак начался обыск
Полиция нагрянула с обыском в дом журналистки Ксении Собчак. Оперативники проверяют загородный дом телеведущей в элитном коттеджном поселке «Горки-8».
Предварительно, визит связан с делом о вымогательстве, возбужденном против коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Мужчину задержали накануне.
Ранее ведущая прокомментировала задержание Суханова, назвав происходящее «смехом» и «бредом». По ее мнению, данный факт демонстрирует «очередное давление на журналистику». Собчак также рассказала о постоянном задержании ее журналистов.
ФОТО: Tarakanov Vadim/East News