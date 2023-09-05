Ксения Собчак ищет стриптизера: кандидат должен быть ответственным и с чувством юмора

Скандально известная журналистка Ксения Собчак выложила объявление о поиске стриптизера-ассистента. От кандидата требуется приходится приходить по пятницам с 14:00 до 18:00 и развлекать работниц.

В своем Telegram-канале 41-летняя Собчак опубликовала пост, в котором написала, что готова заказать сотрудницам в редакцию необычного ассистента. Помимо проведения шоу с шутками и элементами стриптиза, ему нужно будет выслушивать все жалобы девушек и ничего не отвечать, кроме «ты самая лучшая», «у тебя все получится».

Но и это еще не все. Кандидат должен приезжать с сотрудницами на мероприятия и помогать им там, а также проводить групповые медитации. Человека ищут ответственного, который будет готов в любой момент забрать ребенка, если появится такая необходимость.

«Работа в центре. График 1/6», – уточнила журналистка.

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