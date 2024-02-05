Ксения Раппопорт отказалась комментировать отмену спектакля в Ярославле
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Ксения Раппопорт отказалась комментировать отмену спектакля в Ярославле, об этом сообщает 76.ru.
Накануне стало известно об отмене спектакля «Эйнштейн и Маргарита», запланированного на 25 февраля. Постановку должны были показать в ярославском КЗЦ «Миллениум».
По данным журналистов, это произошло после жалобы местного активиста Сергея Казанцева. Якобы, власти города приняли решение об отмене спектакля из-за политической позиции некоторых артистов, задействованных в постановке.
Представители прессы решили связаться с актрисой Ксенией Раппопорт, которая должны была сыграть в спектакле. Однако она разговаривать отказалась.
«Не могу говорить, я за границей. Мне сейчас неудобно», — сказала она.
Не получилось взять комментарий и у Алексея Серебрякова, однако к телефону подошла его супруга.
«Извините, я не даю интервью и не комментирую ситуацию», — заявила Мария Серебрякова.
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