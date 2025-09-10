Ксения Раппопорт навестила дочь Аглаю Тарасову, которая не выходит из дома 4 дня

Актриса Ксения Раппопорт навестила дочь Аглаю Тарасову. Она не выходит из дома четыре дня после суда.

О приезде матери сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, все необходимое домой актрисе доставляет помощник. При этом по решению суда покидать жилище днем ей не запрещено – только с 23 до 6 часов утра.

Раппопорт находилась в квартире с Тарасовой около трех часов. Затем она быстро покинула подъезд и села в черный «Мерседес».

Отмечается, что Раппопорт давно живет в Италии, где владеет виллой на берегу моря. В Россию актриса приезжает ненадолго, здесь у нее остались действующее ИП и квартира площадью около 200 квадратных метров в Хамовниках.

Ранее продюсер Сергей Дворцов предрек сокращение гонораров Аглаи Тарасовой в два раза – с 300 до 100-150 тыс. рублей.