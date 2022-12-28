Ксения Новикова рискует потерять дом за 20 миллионов и остаться с сыновьями на улице

Перед Новым годом все обычно пытаются завершить дела и подготовиться к празднику. Но для участницы группы «Блестящие» Ксении Новиковой приближающееся зимнее торжество оборачивается настоящим кошмаром, ведь в 2023 году она может оказаться вместе с сыновьями на улице. И все из-за экс-супруга Алексея Сорокина.

Новикова развелась с мужем еще в 2018 году, но она все еще не может полноценно исключить его из своей жизни. Дело в том, что Сорокин пытается через суд забрать у нее половину особняка стоимостью 20 миллионов рублей и угрожает выгнать ее с детьми на улицу. Поэтому перед Новым годом у Ксении только одно желание – чтобы наконец-то все решилось с ее домом.

«Дом, дом. Это моя боль сейчас. Все в процессе, идут суды, но никаких подвижек уже давно нет. Ждем, что решит суд. Мы не общаемся с ним, он не пишет, не звонит, в глухой обороне», - призналась певица.

Особняк Новикова вместе с Сорокиным начали строить еще будучи в браке. Но участок был куплен еще до их знакомства. С помощью родителей Ксения приобрела 12 соток недалеко от МКАДа и залила фундамент. После свадьбы началось строительство, но Алексей не вложил в него ни копейки.

В дом Новикова въехала уже после развода. Второй этаж все еще не закончен, но зато первый полностью обжит. В особняке нет слишком дорогой мебели, мрамора и позолоты, но зато он очень уютный и родной сердцу для артистки, поэтому ей настолько не хочется с ним расставаться. Но есть несправедливость, с которой Ксения до сих пор не может смириться. Хоть Сорокин и не вложил денег в постройку, все же она производилась в браке, поэтому суд поделил дом пополам, не вникая в детали.

Пока продолжаются разбирательства, Новикова много работает, но в особняк больше не вкладывается, так как в любой момент его могут отобрать. В Новый год она тоже будет на сцене, но признается, что в этом нет ничего страшного, ведь для артиста нет ничего лучше концертов.

О бывшем супруге певица сейчас говорит неохотно, а если и заходит тема о Сорокине, то она дает всем девушкам предостережение, чтобы они и не думали наступать на те же грабли, что и она когда-то.

«Будьте внимательны! На охоту вышел лысый разводила! Обитает в дорогих заведениях Москвы, заводит ''нужные'' знакомства, кидает лохов! Говорю вам как обманутая лошица, которая теперь может остаться бездомной…» - советует Ксения Новикова.

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